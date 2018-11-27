Футбол

Моуринью знает, как справиться с давлением
Еженедельник Футбол
05:47

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не видит повода нервничать, когда играешь на домашнем стадионе. Он также рассказал, что делать тем игрокам, которые не справляются с давлением.
Еженедельник Футбол05:47

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Моуринью: «Если мои игроки чувствуют давление на „Олд Траффорд“, то лучше остаться дома»

Sport24.ru06:40

Моуринью: «Если игроки не могут справиться с давлением, пусть сидят дома»

Евро-футбол.ру06:08

Жозе Моуринью: «Если игроки „МЮ“ испытывают давление, пусть сидят дома и смотрят футбол по телевизору»

Матч ТВ06:05

Жозе Моуринью: «Если игроки „МЮ“ испытывают давление, пусть сидят дома и смотрят футбол по телевизору»

Sportbox.RU06:05

Моуринью призвал игроков «МЮ» остаться дома, если они не справляются с давлением

Чемпионат05:20

Моуринью: «Если вы чувствуете давление на своем стадионе, оставайтесь дома и смотрите игру по телевизору»

Бомбардир.ру05:58

Моуринью знает, как справиться с давлением

Еженедельник Футбол05:47
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Футбол

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Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл был назначен главным тренером клуба «Макклесфилд», выступающего в Sky Bet League Two – четвёртом по рангу дивизионе чемпионата Англии.
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