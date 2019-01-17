Футбол
Моуриньо: «Не собираюсь завершать карьеру»Soccer.ru 11:40
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«Это то место, где я собираюсь находиться». Моуринью рассказал о своем тренерском будущем
Спорт день за днем11:04
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Происшествия
В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек
Обновлено в 08:56
Общество
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.
Обновлено в 09:16
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Авто
Toyota показала спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado в России
В передней и задней части Toyota Land Cruiser Prado Style установлена светодиодная оптика, есть 18-дюймовые легкосплавные диски, боковые подножки кузова и ряд вспомогательных функций, таких как противоугонная система и опция активной и пассивной безопасности.
Обновлено в 10:06
Спорт
Экипаж Николаева стал победителем девятого этапа ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под руководством Эдуарда Николаева стал победителем девятого этапа ралли "Дакар".
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от Volvo
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.
Обновлено в 08:51
Авто
Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR
Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
Обновлено в 02:29
Интернет
В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик
В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено вчера в 09:59
Транспорт
В Москве блогеры перекрыли Новый Арбат для съемок клипа
Столичный главк ГИБДД начал проверку после публикации видео, во время съемок которого блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 05:42
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем
Как сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК по Москве, на сотрудников полиции "вышли" во время расследования уголовного дела о мошенничестве с жильем на юго-западе.
Обновлено в 11:49
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Транспорт
«Победа» остановит международные рейсы из Петербурга 31 марта
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостановит с 31 марта выполнение международных рейсов из петербургского аэропорта «Пулково».
Обновлено в 07:17
Происшествия
После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек
После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.
Обновлено в 11:35
Интернет
В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram
В работе котлов и водонагревателей компании Ariston возникли проблемы из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Amazon, которые использовал мессенджер Telegram.
Обновлено в 08:42
Политика
Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша
Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.
Обновлено в 10:16
Наука
Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад
Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин приговорен к 3,5 годам колонии
Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в планировании терактов в составе организации «Сеть» Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
США поделились с Россией разведданными по испытаниям ракеты 9М729
Напомним, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия предоставила США данные, которые доказывают, что российская сторона не проводила испытаний ракеты 9М729 со стационарной установки на запрещенную договором дальность.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Происшествия
Во французском университете произошли взрывы
В кампусе университета Лиона во Франции прогремело несколько взрывов. Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия.
Обновлено в 06:24
Политика
Трамп анонсировал размещение новых станций перехвата ракет на Аляске
Соединённые Штаты намерены разместить новые станции перехвата ракет на Аляске, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в типографии
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в типографском комплексе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб один человек.
Обновлено в 10:11
Общество
Умерла известная путешественница баба Лена
В Красноярске скончалась знаменитая путешественница Елена Ерхова, более известная как баба Лена.
Обновлено в 10:46
Космос
«Лунный росток» погиб от холода
Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Рыбку и Лесли депортировали из Таиланда
Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), россиянин Александр Кириллов (Алекс Лесли) и другие участники дела о нелегальных секс-тренингах в Таиланде депортированы из королевства.
Обновлено в 02:12
Энергетика
«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома»
Киев в сентябре 2018 года добился отмены запрета на попытки ареста активов "Газпрома" в апелляционном суде Швеции.
Обновлено в 10:15