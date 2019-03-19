Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 16:57

Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0. Первый матч завершился победой итальянского клуба - 3:2.

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Футбол Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020 Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

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Происшествия Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».

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