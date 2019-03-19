Футбол
Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 16:57
Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0. Первый матч завершился победой итальянского клуба - 3:2.
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Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
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Футбол
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Сборные Израиля и Словении в Хайфе на стадионе «Сэмми Оффер» сыграли вничью со счётом 1:1. На 48-й минуте гостей вывел вперёд Андраж Шпорар, но уже через семь минут Эран Захави восстановил равновесие.
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Армия и оружие
Обстрел позиций террористов в Сирии российскими вертолетами сняли на видео
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Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
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Кубок Гагарина. «Локомотив» не смог спасти серию со СКА
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Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
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Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Общество
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Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
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В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Интернет
Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»
Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.
Обновлено в 11:53
Кино
Вышел постер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено 19 марта в 05:16
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Космос
Инженеры НАСА еще не знают причину остановки бура зонда InSight
Исследователи и эксперты из НАСА все еще бьются над решением задачи, поставленной зондом InSight, который сообщил об остановке бура.
Обновлено в 12:47
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Спорт
Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:42
Наука
Метаанализ не доказал влияния детской тревожности на развитие алкогольной зависимости
Британские исследователи провели метаанализ 51 научной работы, посвященной взаимосвязи между детской и подростковой тревожностью и развитием алкогольной зависимости во взрослом возрасте.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Джикия: «В поражении от Бельгии виноваты сами, поплатились за ошибки»
Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) на старте отборочной кампании Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено в 04:07
Политика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:25
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Общество
Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день
Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).
Обновлено в 16:17
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08