Футбол

Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»
РИА Новости
вчера в 13:35

Воспитанники футбольной школы "Чертаново" Наиль Умяров и Максим Глушенков стали игроками московского "Спартака", сообщается на странице футбольной школы "Чертаново" "ВКонтакте". Сумма трансфера 18-летнего Умярова и 19-летнего Глушенкова составила 37,5 миллиона рублей.
РИА Новостивчера в 13:35

Подробнее о событии

Официально: Умяров и Глушенков стали игроками «Спартака»

Матч ТВвчера в 14:20

Официально: Умяров и Глушенков стали игроками «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 14:20

«Чертаново» пожелало удачи Умярову и Глушенкову в «Спартаке»

Чемпионатвчера в 14:11

«Чертаново» объявило о переходе Умярова и Глушенкова в «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 13:51

«Чертаново» получил от «Спартака» 37,5 млн рублей за двух футболистов

Советский спортвчера в 13:45

Московский «Спартак» подписал двух игроков «Чертаново»

РИА Новостивчера в 13:35

«Спартак» купил двух игроков за 37,5 млн рублей

Спорт день за днемвчера в 14:55
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Футбол

Зидан может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри

Итальянская пресса сообщает, что Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" вместо Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 03:47
Футбол

Фабрегас сегодня может провести последний матч за «Челси»

В Англии полагают, что полузащитник Сеск Фабрегас близок к уходу из «Челси» и сегодня проведет последнюю игру за лондонскую команду.
Обновлено в 03:54
Футбол

Диего Марадона рассказал о своем самочувствии

Ранее у тренера обнаружили кровотечение в желудке Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер ФК "Дорадос" Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо, пишет агентство Telam.
Обновлено в 03:10
Футбол

Абель Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

Нападающий Абель Эрнандес не покинет ЦСКА во время зимнего перерыва.
Обновлено в 04:48
Футбол

Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал»

Обновлено в 01:12
Футбол

Гвардьола получил предупреждение за матч с «Ливерпулем»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за поведение в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (2:1). 47-летний специалист наказан за то, что демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного арбитра.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

«Дженоа» хочет арендовать защитника «Монако»

Защитник "Монако" Антонио Баррека может вернуться в Италию. Как сообщает TMW, "Дженоа" ведет переговоры по трансферу 23-летнего итальянца.
Обновлено в 04:48
Футбол

Сульшер: «Не думаю, что „Манчестер Юнайтед“ кого-то купит зимой»

Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» не выделит Сульшеру денег на покупку новых футболистов зимой.
Обновлено в 00:12
Футбол

Клуб РПЛ претендует на португальского нападающего «Газ Метана»

Спортивный директор «Газ Метана» Октавиан Морару рассказал о переговорах по трансферу португальца с тремя зарубежными клубами, сообщает ProSport.
Обновлено в 01:46
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии

«Тоттенхэм» в гостях провел матч с клубом «Транмир Роверс» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол

Оби Микел покинул «Тяньцзинь Тэда»

Нигерийский полузащитник Джон Оби Микел покинул китайский клуб "Тяньцзинь Тэда".
Обновлено в 02:02
Футбол

«Леванте» сыграл вничью с «Жироной»

Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Бэйл получил 22 травмы за время выступления в «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл получил травму в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). Валлиец не смог вернуться на поле после перерыва, вместо него в игру вошел полузащитник Иско.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол

Диего Годин станет игроком «Интера»

Обновлено в 01:50
Футбол

«Бенфика» хочет назначить тренером Моуриньо

Напомним, сегодня "Бенфика" уволила Руи Виторию с поста главного тренера. Он работал в клубе с 2015 года.
Обновлено вчера в 15:33
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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