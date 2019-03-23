Общество

Мощный снегопад предрекли синоптики москвичамГазета.Ru 20:41

Жителей столичного региона ожидает мощный снегопад в середине предстоящей недели. О этом сообщает портал "Метеовести". Сообщается, что на столицу вновь надвигается холодный атмосферный фронт.
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Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

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