Экономика
Morgan Stanley: рецессия в США может начаться уже в этом годуРеальное время 11:27
Крупнейшие банки Уолл-стрит предупредили инвесторов о риске рецессии в экономике США на фоне торговых войн с Китаем. Банк Morgan Stanley ожидает ее начала в ближайшие девять месяцев. Банк JPMorgan Chase & Co также считает, что возможность рецессии выросла с 25% до 40%, передает Bloomberg.
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Общество
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Обновлено в 21:19
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Экономика
Муниципальный долг Читы составил миллиард рублей
По словам Кефера, власти Читы оперативно работают над сокращением муниципального долга.
Обновлено в 22:33
Происшествия
Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Политика
Губернатор прокомментировал интервью Т.Давыденко
К сожалению, ничего конкретного Татьяна Алексеевна генерал–лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову сказать не смогла, — прокомментировал Александр Усс.
Обновлено в 05:41
Политика
Ролик на YouTube довёл Киев до созыва совещания силовиков
Как отметили СМИ, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поделился экстренными планами срочного созыва на совещание глав Генштаба, МИД, СБУ, ГУР Минобороны из-за появления крайне опасного, по мнению силовика, видео на YouTube.
Обновлено в 08:18
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 22:48
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Авто
Toyota назвала российские цены на новую Supra
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Авто
Полиция в Австралии начала переход на электромобили Tesla
В австралийском штате Виктория полиция начала использовать в качестве патрульных машин электромобили, которые способны менее чем за три секунды набрать скорость до 100 км/ч.
Обновлено в 09:38
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Футбол
Неймар добровольно придет в полицию и даст показания
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.
Обновлено в 21:33
Шоу-бизнес
«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье
Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
Обновлено в 21:46
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Экономика
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено в 18:39
Транспорт
ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.
Обновлено в 19:26
Здоровье
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.
Обновлено в 22:15
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Политика
Глава военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт SkyNewsArabia.
Обновлено в 21:24
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика
Варфоломей: Киевский патриархат не существует и никогда не существовал
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил украинским журналистам в Стамбуле, что Киевского патриархата не существовало ранее и не существует сейчас.
Обновлено в 09:29
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33