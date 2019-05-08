Экономика

Morgan Stanley прекратит деятельность в РФТК Звезда вчера в 18:28

В первом квартале 2022 года инвестиционный банк Morgan Stanley планирует направить в ЦБ РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России. Соответствующая информация опубликована в отчетности российского подразделения инвестбанка за прошлый год.
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Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
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Общество

Учениками французской школы стали 15 баранов

Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.
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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

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Захватившего заложников под Тулузой задержали

Стражи порядка задержали молодого человека, который во вторник вечером захватил заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой.
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Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Футбол

Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»

Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
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Политика

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
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Обновлено в 18:15
Игры

Apex Legends и Anthem не спасли ЕА от потерь

Снижению прибылей не помешал релиз сразу двух громких и многообещающих игр: Anthem и Apex Legends.
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Общество

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Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Происшествия

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ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
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Общество

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Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
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Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
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Политика

В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин

Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.
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Приезжим молодым медикам на Сахалине станут платить больше

Размер зависит от города (района), где собирается работать специалист: меньше всего в Южно-Сахалинске, больше всего в сёлах севера Сахалина и Курил.
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