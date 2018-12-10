Политика
Митрополит Филарет грозит сорвать объединительный собор
Митрополит Филарет грозит сорвать объединительный соборВести.Ru16:44
Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет грозит сорвать так называемый "объединительный собор". Он должен пройти в субботу и обсуждать будут создание автокефалии, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru16:44
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