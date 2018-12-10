Политика

Митрополит Филарет грозит сорвать объединительный собор
Вести.Ru
16:44

Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет грозит сорвать так называемый "объединительный собор". Он должен пройти в субботу и обсуждать будут создание автокефалии, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru16:44

Подробнее о событии

Филарет пригрозил сорвать «объединительный» собор в Киеве

Телеканал 360°16:29

Филарет допустил отказ от участия в объединительном соборе на Украине

РБК14:02

Патриарх Киевский пригрозил сорвать объединительный собор

Газета.Ru11:34

Украинский раскольник вознамерился помешать сбору украинских раскольников

Lenta.ru10:39

Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор

Интерфакс09:23

Филарет отказался принять условия Константинополя по процедуре объединительного собора

Росбалт07:18

Глава Киевского патриархата пригрозил срывом объединительного собора

Говорит Москва10:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика

ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, будто бы согласилась признать себя виновной и намеревается сотрудничать с федеральными и местными властями.
Обновлено в 19:03
Политика

Мэй отменила голосование по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 19:11
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 18:29
Политика

Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 18:33
Политика

Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам

Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.
Обновлено в 19:10
Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 18:59
Политика

Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО

Ранее и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что республика не стремится в будущем стать членом НАТО, привержена всем международным договоренностям и останется членом ОДКБ и Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:46
Политика

На Украине раскрыли «российского шпиона»

Контрразведка Украины якобы раскрыла агента ГРУ Сергея Лазарева с позывным "Сократ", который в течение трех лет передавал российским военным секретную информацию.
Обновлено в 19:04
Политика

Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока

Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 19:13
Политика

США призвали все стороны выйти из проекта «Северный поток — 2»

США считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» угрожает безопасности Европы, Вашингтон призывает все стороны выйти из него.
Обновлено в 18:18
Политика

Посол России рассказал о шпиономании в Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что английский политистеблишмент охвачен шпиономанией.
Обновлено в 18:57
Политика

На Украине радикалы облили краской приемную оппозиционного депутата

Обновлено в 19:15
Политика

Комиссар Катани запугал СБУ: Микеле Плачидо сочли угрозой для Украины

Комиссар Катани из сериала "Спрут" угрожает безопасности Украины.
Обновлено в 17:59
ещё по теме
Главное