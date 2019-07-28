Технологии

Минюст США утвердил слияние Sprint и T-Mobile USiReactor 00:36

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило о достигнутом соглашении с операторами сотовой связи Sprint и T-Mobile US в рамках их слияния. В результате компании смогли вместе переступить через главную преграду к осуществлению сделки на 26 миллиардов долларов.
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Минюст США обусловил крупными уступками слияние операторов сотовой связи на $26 млрд

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Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile US

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Сделка на 26 млрд долларов. Американские антимонопольшики одобрили слияние Sprint и T-Mobile, но это понравилось не всем

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Минюст США одобрил слияние операторов связи T-Mobile US и Sprint

Финмаркетвчера в 04:47

Минюст США утвердил слияние Sprint и T-Mobile US

iReactor00:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие

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Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
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В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
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В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

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ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
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Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
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В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка

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На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
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Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
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Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий

Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
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Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии

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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

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11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
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От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику

От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
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Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
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