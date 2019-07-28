Технологии
Минюст США утвердил слияние Sprint и T-Mobile USiReactor 00:36
Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило о достигнутом соглашении с операторами сотовой связи Sprint и T-Mobile US в рамках их слияния. В результате компании смогли вместе переступить через главную преграду к осуществлению сделки на 26 миллиардов долларов.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Армия и оружие
В Триполи потребовали вывести войска Хафтара из столицы Ливии
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж заявил спецпредставителю генсека ООН Гасану Саламе, что политическое урегулирование в стране может быть возобновлено лишь после вывода Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из Триполи.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Футбол
Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о шансах на победу «Зенита» против «Оренбурга» в матче третьего тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Наука
Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки
Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.
Обновлено вчера в 03:24
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено вчера в 11:23
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено вчера в 02:58
Здоровье
Названо число страдающих гепатитом С россиян
Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Общество
В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка
25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 00:30
Авто
В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Как в Москве разгоняли акцию за свободные выборы. Фотографии
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Канал НТВ расследует ситуацию с трейлером сериала «Чернобыль»
На этой неделе в Сети привлек внимание трейлер сериала "Чернобыль" производства канала НТВ.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
От человека, который в час икс поддержит неприятеля своей страны, нельзя выслушивать критику
От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
Обновлено вчера в 04:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал постельное фото с Аллой Пугачевой
Фото знаменитостей обсуждают в сети. Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге новое фото со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 00:27
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 11:54
Политика
В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины
В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах огурца
Обновлено в 00:22
Футбол
Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено вчера в 13:42