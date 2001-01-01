Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозкиКоммерсантъ 17:55

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Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
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Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Коммерсантъ17:55
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