Вопрос распространения системы "Платон" на дороги регионального значения находится на стадии обсуждения, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

с чего всё началось

Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон". Об этом журналистам сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

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