Экономика

Минсельхоз: сельхозпроизводство в РФ в 2019 году вырастет на 1-1,5%Финмаркет 06:42

Рост производства продукции агропромышленного комплекса России в 2019 году составит 1-1, 5 %, прогнозирует Минсельхоз РФ.
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Минсельхоз: сельхозпроизводство в РФ в 2019 году вырастет на 1-1,5%

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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», акционер Газпрома
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