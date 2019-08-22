Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»Газета.Ru 12:06
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р". Запись опубликована на YouTube-канале ведомства. На кадрах видно, как красно-белый беспилотник разгоняется и поднимается в небо.
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