Армия и оружие

Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо боевикам
Ведомости
11:15

Российские военные обнаружили в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики 24 ноября наносили удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, боевики готовились к повторной атаке.
Ведомости11:15
Игорь Конашенков
По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары. В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены.
— Игорь Конашенков, российский генерал-майорНТВ 08:42

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Игорь Евгеньевич Конашенков
Российский генерал-майор
Российский военный деятель, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации с 30 августа 2011 года. Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации с марта 2017 года. Генерал-майор.
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