Экономика
Минкомсвязь составила методичку по цифровизации госкомпанийПолит.ру 04:26
Методические рекомендации 20 мая были разосланы в некоторые госкомпании, в числе которых «Газпром нефть», «Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Ростелеком». Планируется, что методички 27 мая обсудят на совещании в Минкомсвязи, а 31 мая утвердят.
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