Экономика

Минкомсвязь составила методичку по цифровизации госкомпанийПолит.ру 04:26

Методические рекомендации 20 мая были разосланы в некоторые госкомпании, в числе которых «Газпром нефть», «Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Ростелеком». Планируется, что методички 27 мая обсудят на совещании в Минкомсвязи, а 31 мая утвердят.
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Цифровая методичка

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Цифровизация: госкомпаниям рекомендуется внедрять IT-системы и ML-технологии

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Госкомпании потратят по миллиарду на цифровизацию

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РБК00:30
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Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
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Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
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Происшествия

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Политика

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
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Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Политика

В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины

Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
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Наука

Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки

Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.
Обновлено вчера в 10:36
Кино

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На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
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Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3

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Согласно усреднённому показателю, три храма каждые 24 часа строит Российская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

"Ростех" будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения.
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Здоровье

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Начинаются бессонница, галлюцинации, пишут федеральные СМИ. На этом фоне подрывается здоровье. Могут развиться астма и язва желудка.
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В Перми строительный кран упал на жилой дом

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
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По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
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Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
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В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
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