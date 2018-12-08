Политика

Министр заявил, что после 45 лет в России можно найти работу
Рабочий путь (г. Смоленск)
11:50

С 2019 года в России будет выделяться 5 млрд. рублей на переобучение граждан предпенсионного возраста, напомнил глава Минтруда РФ.
Рабочий путь (г. Смоленск)11:50
Максим Топилин
Я не могут с этим согласиться. Возможно найти работу. Если у кого-то возникают проблемы, существуют государственные программы.
— Максим ТопилинНациональная служба новостей 12:48

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Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения г. Москвы. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения г. Москвы.
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