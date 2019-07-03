Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июлеРоссийская газета 05:25

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Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства. Операции по покупке валюты будут проводиться на открытом рынке с 5 июля по 6 августа.
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