Экономика
Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году
Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 годуТАСС05:24
Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
ТАСС05:24
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Экономика
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Обновлено в 09:17
Экономика
«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода
"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:30
Экономика
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Экономика
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Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах
На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
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Экономика
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Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.
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Экономика
Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков
В новой версия Россия, которая полгода назад была лишь седьмой, вышла на второе место.
Обновлено в 09:30
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 09:44
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в октябре на 12%
За январь-октябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,4%, до 99,18 млн человек.
Обновлено в 09:41
Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 09:24
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 08:44
Экономика
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Обновлено в 09:13
Экономика
Белоусов сообщил о готовности около 20 проектов на 1 триллион рублей
Часть компаний из списка помощника президента уже решили направлять свои сверхприбыли не на дивиденды, а на инвестиции, сообщил Белоусов.
Обновлено в 09:33