Минфин России не выполнит план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем рынке в текущем году, несмотря на то, что он уже был снижен в ходе последних поправок в бюджет-2018. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Минфин не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году

Экономика Экономика АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира» АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.

Финансы Финансы ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».

Экономика Экономика «Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода "Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.

Энергетика Энергетика Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3% Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

Экономика Экономика Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.

Финансы Финансы Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.

Экономика Экономика Путин подписал закон о новом налоговом режиме для самозанятых Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, в соответствии с которым в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет проводится эксперимент, в рамках которого будет введен налог на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Экономика Экономика Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков В новой версия Россия, которая полгода назад была лишь седьмой, вышла на второе место.

Экономика Экономика Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.

Экономика Экономика Российские авиакомпании увеличили перевозки в октябре на 12% За январь-октябрь пассажирские перевозки в РФ выросли на 10,4%, до 99,18 млн человек.

Экономика Экономика Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.

Экономика Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).

Экономика Экономика Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.