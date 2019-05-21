Финансы

Минфин может сократить объем размещения ОФЗExpert.ru 08:37

Минфин действительно опережает собственный план: в первом квартале вместо запланированных 450 млрд рублей уже размещено ОФЗ на 514 млрд рублей, а план на II квартал составлял 600 млрд рублей, и тоже перевыполнен, объем размещения уже составил 640 млрд рублей.
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Доходности ОФЗ снизились после заявлений Минфина

ПРАЙМ05:21

Минфин РФ может снизить объем предложения ОФЗ, вернуться к определению лимитов

Financial Oneвчера в 11:44

Минфин вернется к практике аукционов ОФЗ с лимитом предложения

Profinance.ruвчера в 13:14

Минфин может снизить объем размещения ОФЗ

ТАССвчера в 11:50

В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ

Rambler News Serviceвчера в 11:40

Минфин РФ на фоне ускоренного выполнения плана по размещению ОФЗ может снизить объем предложения

Финмаркетвчера в 11:27

Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии

Ведомостивчера в 14:09
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Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика

«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным

Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Общество

Улюкаев переживает из-за развода с женой

Обновлено в 07:57
Авто

Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta

Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019

В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Российско-индийская ракета «Брамос-А» впервые поразила наземную цель

Обновлено в 09:09
Космос

Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса

Обновлено в 04:25
Политика

В команде Зеленского заявили о несоблюдении Радой договорённостей

Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент не стал придерживаться достигнутых ранее договорённостей об изменении закона о выборах.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет

Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 03:38
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Кино

Гитлер помог Эмилии Кларк настроиться на финал «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», призналась, что настроиться на съемки финального эпизода ей помогли записи речей диктаторов.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей

Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Путешествия

Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Культура

Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером

Ксения Собчак взяла интервью у Ларса фон Триера для своего ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!»
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Хоккей

Экс-форвард «Торонто» и «Рейнджерс» Холланд перешёл в «Автомобилист»

Обновлено в 07:47
Происшествия

Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия

Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Москве осужден киллер из 90-х, ошибочно расстрелявший автомеханика вместо бизнесмена

Суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии киллера из 90-х Роберта Березина, по ошибке расстрелявшего водителя вместо бизнесмена.
Обновлено в 08:25
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