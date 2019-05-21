Финансы
Минфин может сократить объем размещения ОФЗExpert.ru 08:37
Минфин действительно опережает собственный план: в первом квартале вместо запланированных 450 млрд рублей уже размещено ОФЗ на 514 млрд рублей, а план на II квартал составлял 600 млрд рублей, и тоже перевыполнен, объем размещения уже составил 640 млрд рублей.
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Минфин РФ может снизить объем предложения ОФЗ, вернуться к определению лимитов
Financial Oneвчера в 11:44
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019
В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Космос
Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса
Обновлено в 04:25
Политика
В команде Зеленского заявили о несоблюдении Радой договорённостей
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что украинский парламент не стал придерживаться достигнутых ранее договорённостей об изменении закона о выборах.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Кино
Гитлер помог Эмилии Кларк настроиться на финал «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», призналась, что настроиться на съемки финального эпизода ей помогли записи речей диктаторов.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей
Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Культура
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Ксения Собчак взяла интервью у Ларса фон Триера для своего ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!»
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
В Минобороны напомнили, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана.
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Москве осужден киллер из 90-х, ошибочно расстрелявший автомеханика вместо бизнесмена
Суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии киллера из 90-х Роберта Березина, по ошибке расстрелявшего водителя вместо бизнесмена.
Обновлено в 08:25