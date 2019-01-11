Финансы
Минфин и ЦБ вернутся на валютный рынок с закупками на 266 млрд руб
Минфин и ЦБ вернутся на валютный рынок с закупками на 266 млрд рубРБК04:09
Из-за растущих цен на нефть с августа по ноябрь Минфин ежемесячно устанавливал рекорды по закупкам валюты (впрочем, на открытый рынок эти средства не шли), но в декабре сократил объемы на фоне падения нефтяных котировок — до 366,1 млрд руб.
РБК04:09
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