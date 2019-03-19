Минфин анонсировал сокращения госслужащих в РоссииRT на русском 07:58

В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

с чего всё началось

Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда.

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. По её словам, в следующем году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на 5%, а в 2021-м — ещё на 10%.

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