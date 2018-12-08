Экономика

Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с UC Rusal и En+
РБК
16:45

Министерство финансов США до 21 января 2019 года продлило сроки завершения сделок с находящимися под американскими санкциями российскими компаниями UC Rusal, En+ и группой ГАЗ, сообщается на сайте министерства.
РБК16:45

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Минфин США отложил до 21 января начало действия санкций для En+, «Русала» и «Группы ГАЗ»

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Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с UC Rusal и En+

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Коммерсантъ16:28

Минфин США продлил срок завершения сделок с En+, «Группой ГАЗ» и «Русалом» до 21 января

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Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

Политика Сегодня16:07
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
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Входящие в ОПЕК страны сократят добычу нефти на 2,5%, а страны, не входящие в картель, - на 2%, говорится в итоговом коммюнике конференции.
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АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира»

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Правительство отказалось от идеи продуктовых карточек

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Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому.
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Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила о том, что страна может потерять до $11 млрд в предстоящие четыре года из-за российского налогового маневра.
Обновлено в 15:28
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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