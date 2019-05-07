Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5%Российская газета 12:29

По итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3 процента, а в годовом исчислении снизится до 5,0-5,1 процента. Такой прогноз сделало Минэкономразвития.

Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5%

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