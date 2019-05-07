Экономика

Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5%Российская газета 12:29

По итогам мая инфляция сохранится на уровне 0,3 процента, а в годовом исчислении снизится до 5,0-5,1 процента. Такой прогноз сделало Минэкономразвития.
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Цены растут не так быстро

Ведомости17:01

Не стали на якорь

Известиявчера в 01:00

МЭР: инфляция в мае составит 5-5,1% в годовом выражении

ТАСС09:34

МЭР прогнозирует замедление инфляции в мае

News.ru09:49

Инфляция в РФ в мае ожидается на уровне 0,3% - Минэкономразвития

Финмаркет09:19

-ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ НА УКРАИНЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 8,5% В АПР С 8,6% В МАР

Financial One10:59

Минэкономразвития прогнозирует снижение в мае годовой инфляции до 5%

Российская газета12:29
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия

В соцсетях появилось новое видео спасения людей из горящего самолета

В соцсетях появилось новое видео с места аварийной посадки самолета "Суперджет 100" в московском аэропорту.
Обновлено в 06:17
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Экономика

Премьер Греции накануне выборов объявил о снижении налогов

О снижении налогов Ципрас объявил накануне выборов в местные органы самоуправления, губернаторов регионов и депутатов Европарламента.
Обновлено в 15:29
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Наука

Неразвитые крылья наземных динозавров покачивались при беге

Существует три основные гипотезы: «древесная», согласно которой предки птиц сначала научились планировать с деревьев; «наземная», согласно которой небольшие ловкие динозавры стали использовать перья для поднятия в воздух; «бег с помощью крыльев», заключающийся в том, что крылья улучшали контакт животных с поверхностью и позволяли набирать им большую скорость при беге.
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие

Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Общество

Туристов в Японии призвали не есть на ходу

Аналогичная проблема существует и в древнем японском городе Камакура, где на главной торговой улице Комати-дори, которую ежедневно посещают по 50-60 тыс. человек, прогуливаются туристы с едой и напитками в руках.
Обновлено в 11:15
Авто

Skoda анонсировала выход обновленной Skoda Superb

Чешский автомобильный бренд Skoda официально анонсировал презентацию обновленной модели Skoda Superb к концу мая.
Обновлено в 04:10
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Единоборства

Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Обновлено в 17:28
Футбол

Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит

Сам Трент после игры подтвердил, что это была импровизация.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram

Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов признался, что его младший брат неизлечимо болен

Смольянинов добавил, что знает про этот диагноз не понаслышке. Именно такой поставили его младшему брату при рождении.
Обновлено в 12:26
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 12:27
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото

Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
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