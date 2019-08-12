Экономика
Минэкономразвития России заявило об отсутствии технической рецессииРеальное время вчера в 12:42
Напомним, в l квартале 2019 года ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении. Директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов, комментируя информацию Росстата, заявил, что экономика РФ находится на грани рецессии.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро на сегодняшний день 13 августа, вновь вырос, хоть и незначительно.
Обновлено в 00:00
Футбол
На стадионе во Львове песней признались в любви к Москве
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Сиднее задержали напавшего на прохожих с ножом мужчину
Обновлено в 04:48
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено 11 августа в 04:11
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Девочку ударило током, когда она делала селфи на вагоне поезда
В Ростовской области девочку ударило током в то время, когда она пыталась сделать селфи на крыше вагона в Ростовской области.
Обновлено в 03:46
Общество
Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца
В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
На российском рынке самым продаваемым кроссовером, средняя стоимость которого составляет 2 миллиона рублей, по результатам первых семи месяцев текущего года является "немец" Volkswagen Tiguan.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Общество
Росстат отметил рост доли среднего класса
Росстат провел очередное исследование, и составил рейтинг той части населения, которую можно отнести к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:31
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную
Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55