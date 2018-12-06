Финансы
Международные резервы в России за неделю незначительно увеличились
Международные резервы в России за неделю незначительно увеличилисьRambler News Serviceвчера в 08:30
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 30 ноября, увеличились на $0,3 млрд — до $462,1 млрд, сообщил ЦБ.
Rambler News Serviceвчера в 08:30
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Финансы
Курсы доллара и евро упали после сделки ОПЕК+
Курс американской валюты упал на 76 копеек и составил 66,08 рубля за один доллар. Курс евро потерял 77 копеек и составляет 75,32 рубля.
Обновлено в 13:23
Финансы
ФРС США думает изменить денежную политику
Процентные ставки уже близки к нейтральному уровню, отметил в конце ноября председатель ФРС Джером Пауэлл.
Обновлено в 11:31
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено в 07:23
Финансы
Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь выросли на 4,7%
За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы республики Беларусь выросли на $331 млн или на 4,7%, до $7,439 млрд.
Обновлено в 10:59
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы
Российские банки сворачивают бизнес на Украине — глава НБУ
Дочерние структуры российских банков ВТБ, Сбербанк и ВЭБ сокращают свои активы и готовятся уйти с Украины, заявил глава национального банка Украины Яков Смолий 7 декабря в интервью информационному агентству Reuters.
Обновлено в 10:13
Финансы
Эксперты: инфляция в России в начале 2019 года может достичь 6%
По оценке аналитика, к концу 2019 года инфляция может достичь 7,75%.
Обновлено в 10:00
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено в 06:55
Финансы
Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость
Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.
Обновлено в 07:29
Финансы
«Уралсиб» пристрастился к Большой игре
Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено в 06:39
Финансы
Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара
Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы
Затяжное падение цен на серебро в 2019 году может закончиться
"По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.
Обновлено в 04:06
Финансы
Когда и сколько денег получила Молдова от МВФ и Всемирного банка
Молдова за 10 мес. 2018 г. получила от ВБ и МВФ для поддержки бюджета кредиты на общую сумму $15,2 млн. и 24,9 млн. евро.
Обновлено в 17:00
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы
Минфин в 2019 году разместит облигации в юанях
6 декабря 2018 года глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Константин Вышковский рассказал о планах ведомства в 2019 году разместить облигации федерального займа (ОФЗ), номинированные в юанях.
Обновлено в 01:52