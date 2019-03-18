Футбол

Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону»RT на русском 16:39

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место в истории клуба по числу сыгранных матчей. Знаковой для 31-летнего форварда стала игра 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом».
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Матч против «Бетиса» стал для Месси 674-м в составе «Барселоны», он уступает лишь Хави

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Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону»

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Данные самописцев показали сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

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Отец Юлии Началовой подтвердил смерть дочери

Композитор Виктор Началов подтвердил смерть дочери, российской певицы Юлии Началовой.
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В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения

В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
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Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
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В центре Киева избили наблюдательницу ОБСЕ

Украинские СМИ сообщили, что в центре Киева напали на француженку, приехавшую в страну в качестве наблюдательницы на выборах президента.
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Пожар на территории завода по производству резины "Искож" в хакасском Черногорске ликвидирован.
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Медведчук назвал ошибкой отказ Украины от договора о дружбе с Россией

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинской стороны от договора о дружбе с Россией является, по его мнению, ошибкой.
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Минздрав Британии выступил за запрет рекламы вредной еды до 21:00

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В Петербурге тушили пожар в Балтийских банях

Пожар в Балтийских банях тушили поздним вечером в воскресенье, 17 марта, сообщило ГУ МЧС по Петербургу.
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