Футбол
Мельгарехо получил травму на сборе «Спартака»Sport24.ru 13:04
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в четверг пропустил тренировку команды на сборе в Испании. 28-летний парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра в товарищеском матче с «Актобе» (2:2), сообщает пресс-служба московского клуба.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич помещен под стражу по делу о получении взятки.
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С ноября 2017 года поисковики обязаны удалять сайты, попавшие в реестр Роскомнадзора.
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