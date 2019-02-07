Футбол

Мельгарехо получил травму на сборе «Спартака»Sport24.ru 13:04

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в четверг пропустил тренировку команды на сборе в Испании. 28-летний парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра в товарищеском матче с «Актобе» (2:2), сообщает пресс-служба московского клуба.
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