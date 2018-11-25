Издание отмечает, что официально соглашение между странами еще не подписано.

Мексиканские власти согласились на предложение США по мигрантам

Армия и оружие Армия и оружие В Алеппо 65 человек получили химическое поражение при обстреле

Политика Политика Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.

Политика Политика В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких договоренностей с США по вопросу размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.

Политика Политика Макрон осудил насилие во время протестов во Франции Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах «желтых жилетов» в стране, поблагодарив правоохранительные органы за профессиональные действия.

Политика Политика В «Роскосмосе» прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне В "Роскосмосе" прокомментировали слова главы корпорации Дмитрия Рогозина о намерении проверить, побывали ли на Луне американские астронавты.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе Украинские военные сообщили, что взяли под контроль населенный пункт Рассадки в Донецкой области в так называемой "серой зоне".

Политика Политика Глава МИД Чехии назвал Россию опасной для Евросоюза Россия «представляет опасность» для стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, сообщает портал iROZHLAS.

Политика Политика Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.

Политика Политика Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.

Политика Политика Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года

Политика Политика В РПЦ заявили о планах Константинополя вернуть себе объекты на Украине Константинопольский патриархат планирует вернуть себе более 20 церковных сооружений на Украине, которые принадлежали ему до конца XVII века.

Армия и оружие Армия и оружие Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Политика Политика Писателя Виктора Ерофеева не пустили в Грузию Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23 ноября писателя Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию.

Политика Политика В Сети высмеяли Порошенко за пост с опечаткой