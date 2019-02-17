Экономика

Медведев опроверг планы по изъятию сверхдоходов у компанийРеальное время вчера в 05:20

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью НТВ опроверг планы по изъятию у бизнеса сверхдоходов. Он также отверг возможные обсуждения инициативы, пишет "Интерфакс".
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Дмитрий Медведев
Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Государственно-частное партнерство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что, в конечном счёте, он может на этом зарабатывать. Это нормально, это же бизнес. Поэтому мы должны создавать привлекательные условия.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнфо24 вчера в 04:50

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