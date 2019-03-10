Футбол
Мбаппе: «Не мог заснуть после поражения от „Манчестер Юнайтед“»Sport24.ru 07:00
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, как воспринял вылет парижской команды из Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение
Обновлено в 04:33
Происшествия
В центре Стокгольма взорвался автобус
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма.
Обновлено в 06:59
Политика
В Москве проходит митинг против изоляции рунета
В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг против изоляции рунета.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
Обновлено в 06:35
Культура
Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище столицы
Обновлено вчера в 09:41
Спорт
Украинское СМИ обвинило Логинова в краже медали у Пидручного
Российского биатлониста Александра Логинова обвинили в краже медли, сообщает Sport.ua.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф рассказал Barcroft Animals, как едва не стал добычей кита.
Обновлено в 03:15
Политика
Госдеп не счел опасной мину в багаже сотрудника посольства США
Мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Новый худрук МХАТ имени Горького запретил артистам пить и курить
Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков запретил артистам курить в театре и употреблять алкоголь.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Из квартиры рэпера Bahh Tee в Москве украли более 4 млн рублей
Злоумышленник похитил более 4 млн рублей из квартиры рэпера Bahh Tee (настоящее имя - Бахтияр Алиев) на Веерной улице в Москве.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Здание школы частично обрушилось в Чувашии
Инцидент произошел в селе Большие Чаки по улице Школьная, дом 20. Обрушилась часть кирпичного здания 1974 года постройки.
Обновлено в 04:47
Кино
Умер СиСи Кэпвелл из «Санта-Барбары»
Американский актер Джед Аллан скончался на 85-м году жизни.
Обновлено в 08:03
Единоборства
Сергей Ковалев предложил Дмитрию Биволу провести объединительный бой
Сергей Ковалев предложил Дмитрию Биволу провести объединительный бой за титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Девочка пяти лет не разговаривает, в шею врос провод. Она жила в «берлоге» из мусора, который был обильно раскидан по квартире.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Петербурге из-за сильного ветра упал рекламный щит
Обновлено в 07:48
Футбол
Зидан встретился с руководством «Ювентуса»
Зидан не виделся лично с президентом Андреа Аньелли, но разговаривал о своем будущем в клубе с несколькими представителями руководства "Ювентуса".
Обновлено в 06:55
Спорт
Непряева завоевала серебро в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в гонке на 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.
Обновлено в 08:11
Общество
Пятиклассники устроили в школе акцию «Без баб» к 8 Марта
Обновлено в 08:26
Политика
Bloomberg: российские интернет-тролли меняют тактику перед выборами президента США 2020 года
Российские интернет-тролли готовятся сорвать выборы в США в 2020 году и, как и раньше, будут распространять информацию, способствующую разжиганию розни, предположило агентство Bloomberg, опираясь на мнения двух экспертов по кибербезопасности.
Обновлено в 08:31
Общество
Илон Маск подсел на русские мемы
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации».
Обновлено в 02:42
Общество
Названы самые богатые актеры России
Обновлено в 05:39
Происшествия
Спецслужбы США могут стоять за налетом на посольство КНДР в Мадриде
Нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля могло быть спланировано спецслужбами США, сообщает 10 марта испанское издание El Confidencial.
Обновлено в 07:55
Спорт
Владимир Драчев — о публикациях спортсменов в соцсетях: «Надеюсь, ребята будут руководствоваться здравым смыслом»
Надеюсь, что ребята будут руководствоваться в этом отношении собственным здравым смыслом, — сказал Драчев.
Обновлено в 07:31
Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Массовую драку футбольных фанатов во Владивостоке сняли на видео
Как сообщают СМИ, агрессивно настроенные фанаты устроили серию массовых драк, в том числе – в непосредственной близости от стадиона "Динамо", где в этот день проходила игра.
Обновлено в 08:43
Происшествия
При турбулентности пострадали 29 пассажиров рейса Стамбул — Нью-Йорк
Обновлено вчера в 22:44
Спорт
Губерниев не дал сказать ни слова чемпионке Кузьминой в интервью
Комментатор Дмитрий Губерниев взял интервью у словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, в котором она не произнесла ни слова, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 06:39