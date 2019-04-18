Футбол

Маурисио Покеттино: «Сон показал фантастическую игру»Спорт-Экспресс вчера в 18:38

Манчестер Сити — Тоттенхэм
4 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
7′
Сон Хын Мин
10′
Сон Хын Мин
Бернарду Силва
11′
Рахим Стерлинг
21′
41′
Мусса Сиссоко
41′
Мусса Сиссоко
Фернандо Льоренте
48′
Сон Хын Мин
54′
Дэнни Роуз
Серхио Агуэро
59′
Давид Сильва
Фернандиньо
63′
73′
Фернандо Льоренте
78′
Виктор Ваньяма
82′
Лукас Моура
Бен Дэвис
Бенжамен Менди
Лерой Сане
84′
90′+1′
Дэнни Роуз
Давинсон Санчес Мина
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился мнением о матче с "Манчестер Сити" (3:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов и отметил игру форварда Сон Хын Мина. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал.
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