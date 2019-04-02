Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 6 июляИнтерфакс - Россия 07:45
Interfax-Russia.ru - Определена дата проведения матча за Суперкубок России по футболу. Как сообщается в официальном Твиттере Российской премьер-лиги, игра состоится 6 июля. Место проведения матча пока не определено.
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Местом проведения матча между чемпионом РПЛ и победителем Кубка России выбран новый стадион московского футбольного клуба «Динамо», расположенный в Петровском парке.RT на русском10:57
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