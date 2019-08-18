Футбол

Балотелли стал игроком «Брешии»Матч ТВ 14:05

Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Брешией». Стороны подписали многолетний контракт. Официальное представление 29-летнего Балотелли состоится 19 августа.
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Сайт «Брешии» рухнул после сообщения о переходе Балотелли

Матч ТВ19:45

«Брешиа» – восьмой клуб в карьере Балотелли

Советский спорт14:19

«Брешиа» подписала контракт с Балотелли

Спорт-Экспресс14:02

Балотелли стал игроком «Брешии»

Sports.ru14:36

«Брешия» объявила о переходе Балотелли

Чемпионат14:24

Балотелли стал игроком «Брешии»

Sportbox.RU14:05

Балотелли стал футболистом «Брешии»

Sport24.ru14:13
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Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Интернет

Google добавила в свою клавиатуру 25 российских языков

Клавиатура предлагает не только распознавание конкретного языка, но и автоисправление, а также советы и рекомендации по использованию последующих слов.В недавнем обновлении Google пополнила этот список очередными новинками.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году

ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.
Обновлено в 15:34
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено в 18:45
Футбол

Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»

Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено в 17:58
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия

Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек

Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Общество

Митинги протеста на выходных в Гонконге прошли мирно

Многотысячные митинги в Гонконге 17 и 18 августа прошли без столкновений с полицией и крупных беспорядков, 19 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:47
Общество

На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж

С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика

Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Финансы

Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ

Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Рубин» в Казани обыграл «Арсенал»

Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пропустил день рождения дочери

День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.
Обновлено в 12:00
Финансы

ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту

Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.
Обновлено в 05:34
Футбол

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
Обновлено в 19:30
Политика

В Кремле озвучили план визита Путина во Францию

Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Футбол

Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу

Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
Обновлено в 11:12
Футбол

Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»

Обновлено в 17:54
Политика

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Политика

Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».
Обновлено в 04:41
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Единоборства

Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне

Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Футбол

Лэмпард о ничьей с «Лестером»: «Мы могли вести 2:0 или 3:0. Нам стоит винить только себя»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о ничьей с "Лестером" во 2-м туре АПЛ (1:1).
Обновлено в 14:17
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Марио Балотелли
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, в составе которой становился серебряным призёром чемпионата Европы 2012 года. Ранее выступал за итальянские «Лумеццане», «Интернационале» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», а также французские клубы «Ницца» и «Олимпик Марсель».
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