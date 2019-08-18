Футбол
Балотелли стал игроком «Брешии»Матч ТВ 14:05
Итальянский форвард Марио Балотелли подписал контракт с «Брешией». Стороны подписали многолетний контракт. Официальное представление 29-летнего Балотелли состоится 19 августа.
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Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Интернет
Google добавила в свою клавиатуру 25 российских языков
Клавиатура предлагает не только распознавание конкретного языка, но и автоисправление, а также советы и рекомендации по использованию последующих слов.В недавнем обновлении Google пополнила этот список очередными новинками.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:35
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году
ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.
Обновлено в 15:34
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Футбол
Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.
Обновлено в 17:58
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Общество
Митинги протеста на выходных в Гонконге прошли мирно
Многотысячные митинги в Гонконге 17 и 18 августа прошли без столкновений с полицией и крупных беспорядков, 19 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:47
Общество
На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж
С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено в 19:15
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Рубин» в Казани обыграл «Арсенал»
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пропустил день рождения дочери
День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.
Обновлено в 12:00
Финансы
ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту
Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.
Обновлено в 05:34
Футбол
Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
Обновлено в 19:30
Политика
В Кремле озвучили план визита Путина во Францию
Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
Обновлено 16 августа в 09:32
Футбол
Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу
Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.
Обновлено в 11:12
Футбол
Гол Мораты позволил «Атлетико» обыграть «Хетафе»
Обновлено в 17:54
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Политика
Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России
Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».
Обновлено в 04:41
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Футбол
Лэмпард о ничьей с «Лестером»: «Мы могли вести 2:0 или 3:0. Нам стоит винить только себя»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался о ничьей с "Лестером" во 2-м туре АПЛ (1:1).
Обновлено в 14:17