Спорт день за днем

Происшествия Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.

Интернет Google добавила в свою клавиатуру 25 российских языков Клавиатура предлагает не только распознавание конкретного языка, но и автоисправление, а также советы и рекомендации по использованию последующих слов.В недавнем обновлении Google пополнила этот список очередными новинками.

Армия и оружие В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.

Гаджеты Apple выпустит смартфон с гибким экраном в 2022 году ИА "Ореанда-Новости" Компания американского производства Apple выпустит на мировой рынок мобильное устройство, обладающим гибким экраном, не раньше 2022 года.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.

Футбол Соперник «Спартака» по ЛЕ «Брага» проиграла на выезде «Спортингу» Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду квалификации Лиги Европы. Команды проведут матчи 22 и 29 августа.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Происшествия Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Общество Митинги протеста на выходных в Гонконге прошли мирно Многотысячные митинги в Гонконге 17 и 18 августа прошли без столкновений с полицией и крупных беспорядков, 19 августа сообщает агентство Reuters.

Общество На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Политика Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

Финансы Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.

Шоу-бизнес Стас Михайлов пропустил день рождения дочери День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.

Финансы ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту Казанский ИК Банк запустил дебетовую «Мгновенную» карту категории Visa Classic.Плата за выпуск и обслуживание в течение всего срока действия карты составляет 350 рублей, 6 долларов или 5 евро.

Футбол Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.

Политика В Кремле озвучили план визита Путина во Францию Президент России Владимир Путин 19 августа посетит официальную резиденцию президента Франции Форт Брегансон, где проведет переговоры с Эмманюэлем Макроном, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Футбол Моуринью со слезами на глазах рассказал, как скучает по футболу Бывший главный тренер «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью со слезами на глазах признался, что скучает по работе в профессиональной команде.

Политика Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.

Политика Порошенко сообщил о страхах Москвы и крупнейшей угрозе для России Экс-президент Украины Порошенко заявил, что полная интеграция Украины в евроатлантические структуры является крупнейшей угрозой для «российской агрессии».

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.