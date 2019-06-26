Общество

Мантуров объяснил большие траты на командировкиРИА Новости 09:23

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя публикацию о высоких командировочных расходах, заявил, что бронируются доступные во время мероприятий номера, и они вписываются в нормативы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мантуров ответил на данные об остановках в дорогостоящих номерах отелей

РБК09:59

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

ТАСС09:16

Мантуров объяснил большие траты на командировки

РИА Новости09:23

Глава Минпромторга — о люксовых номерах: «Какие свободны, такие и приобретаются»

Дождь09:20

Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью

Ведомости09:17

Министр промышленности Денис Мантуров объяснил большие расходы на командировки тем, что бронируются доступные номера

Эхо Москвы09:32

Мантуров прокомментировал свои расходы в командировках

Rambler News Service09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:09
Теннис

Донской проиграл в полуфинале квалификации Уимблдона

Открытый чемпионат Великобритании пройдет с 1 по 14 июля.
Обновлено в 09:24
Общество

Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары

Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 24 июня в 03:14
Спорт

Каменский завоевал золото Европейских игр в стрельбе из винтовки

Россиянин Сергей Каменский завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске, победив в турнире по стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений.
Обновлено в 09:08
Футбол

Семак назван лучшим тренером года по версии РФС

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назван лучшим тренером года по версии РФС.
Обновлено в 08:34
Хоккей

Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, один из лучших защитников 1990-х Сергей Зубов будет включён в Зал хоккейной славы.
Обновлено в 04:15
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика

Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Энергетика

В РАНХиГС спрогнозировали рост цен на бензин в России

Хестанов назвал текущее решение российских властей отказаться от сдерживания цен на бензин первым шагом к таким последствиям.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Виторган рассказал о предательстве после развода с Собчак

Российский актер Максим Виторган выставил новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Обновлено в 09:47
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Авто

Для Renault Arkana доступен тест-драйв с выездом на дом

Полный прайс на Renault Arkana был объявлен 17 июня 2019 года, цена самой доступной версии на переднем приводе со 114-сильным мотором - от 999 000 рублей, купить Arkana 4x4 можно от 1 169 000 рублей.
Обновлено в 08:00
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Общество

Бари Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Бари Алибасов представил неопровержимые доказательства перенесенного им отравления и пребывания в больнице.
Обновлено в 05:45
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика

Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Футбол

Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 18,4 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 18,4 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное