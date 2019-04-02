Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» из-за автоголаГазета.Ru 17:31

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
13′
Скотт Мактомини
Диого Жота
25′
38′
Люк Шоу
43′
Диого Далот
52′
Эшли Янг
57′
Эшли Янг
65′
Фред
Фил Джонс
Диого Жота
Иван Кавалейру
73′
73′
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
Рубен Винагре
Хонни Кастро
76′
Крис Смоллинг
77′
Рубен Невеш
Ромен Саисс
84′
84′
Диого Далот
Андреас Перейра
Хонни Кастро
90′+4′
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону" в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вулверхэмптона". Счет открыл "Манчестер Юнайтед" благодаря точному удару Скотта Мактоминея.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» из-за автогола

Газета.Ru17:31

«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону», заканчивая матч в меньшинстве, «Фулхэм» вылетел из АПЛ

Матч ТВ16:41

«МЮ» проиграл «Вулверхэмптону» – 1:2. Это третье поражение в четырех последних матчах

Sports.ru16:38

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

Чемпионат16:38

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря автоголу Смоллинга

Советский спорт16:37

«МЮ» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»

Спорт-Экспресс16:39

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону», Смоллинг забил в свои ворота

Sport24.ru16:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика

WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии

Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Политика

Boeing завершит обновление ПО для 737 MAX в «ближайшие недели»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило в понедельник, что ожидает, что Boeing предложит обновленное программное обеспечение для своих самолетов 737 MAX в течение "ближайших недель".
Обновлено вчера в 22:57
Общество

На Курилах закроются отделения сахалинского Пенсионного фонда

Для предоставления государственных услуг ПФР гражданам и страхователям на курильских островах продолжат работать клиентские службы фонда.
Обновлено в 17:56
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Авто

Ford объявил распродажу автомобилей в России

Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 09:22
Культура

В Петербурге умер художник Николай Сажин

В Петербурге умер художник Николай Сажин.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции

В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Политика

Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского во втором туре выборов

Обновлено в 06:12
Общество

Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в соцсетях

Герцог и герцогиня Сассекские открыли совместный аккаунт в соцсети, выложив несколько снимков с официальных мероприятий.
Обновлено в 11:56
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Политика

На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью

Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.
Обновлено в 17:45
Общество

Наталья Шилова призналась в постановочном характере расследования ФБК

Обновлено в 09:50
Футбол

«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии

"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
Обновлено в 17:13
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено вчера в 07:44
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Астрахани школьник сбежал из дома в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний житель Астрахани, сбежав от матери, отправился в "кругосветное путешествие".
Обновлено в 14:16
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Политика

В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Динамо»

Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диогу Жота
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное