Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с полузащитником ПерейройЕвро-футбол.ру 10:33

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра подпишет новый контракт, сообщает Evening Standard.
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