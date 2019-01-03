Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию под руководством Сульшера
Вести.Ru
02:35

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Джеймс Парк»
Джамал Ласселс
28′
46′
Виктор Линделеф
Мохамед Диаме
Джонджо Шелви
53′
63′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
Хуан Мата
Алексис Санчес
64′
Ромелу Лукаку
Айосе Перес
Роберт Кенеди
69′
75′
Люк Шоу
80′
Маркус Рэшфорд
Фабиан Шер
Йосинори Муто
81′
87′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
В рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" в гостях оказался сильнее "Ньюкасл Юнайтед", обыграв соперника со счетом 2:0. Эта победа стала для "красных дьяволов" четвертой подряд под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
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