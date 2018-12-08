Футбол

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из четырех матчей без побед
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14:25

Манчестер Юнайтед — Фулхэм
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Эшли Янг
13′
Хуан Мата
28′
31′
Андре Замбо-Ангисса
Ромелу Лукаку
42′
Диого Далот
45′+1′
46′
Александар Митрович
Абубакар Камара
46′
Том Кэрни
Лусиано Вьетто
Крис Смоллинг
Маркос Рохо
58′
67′
Абубакар Камара
68′
Андре Замбо-Ангисса
72′
Жан Микаэль Сери
73′
Андре Шюррле
Ибраима Сиссе
Джесси Лингард
Фред
73′
Маркус Рэшфорд
82′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
84′
В поединке 16-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на домашней арене переиграл «Фулхэм» (4:1). Эта победа стала первой для подопечных Жозе Моуринью с 3 ноября и прервала серию манкунианцев состоящую из четырех поединков без побед – поражение и три ничьи.
Все про Спорт ру14:25

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