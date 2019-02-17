«Манчестер Юнайтед» намерен продать ЛукакуСпорт БИЗНЕС Online 04:57

Спорт день за днем

Происшествия В массовой драке в Москве погибли два человека У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.

Происшествия Площадь обрушения в ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров Общая площадь обрушений в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли, сообщил РИА Новости представитель городского управления МЧС.

Происшествия Мариинский театр эвакуируют после сообщения о минировании Пресс-аташе Анна Касаткина 17 февраля заявила, что посетителей и сотрудников Мариинского театра эвакуируют.

Происшествия ТЦ на юге Москвы проверяют после звонка о минировании В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Экономика Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Армия и оружие «Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

Политика «Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.

Политика Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной» Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Происшествия В Башкирии за браконьерство задержали местных депутата и полицейского Группа охотников, застреливших косулю, задержана в Благоварском районе Башкирии, в браконьерстве подозревают местных депутата и полицейского, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Происшествия Вандалы подожгли храм УПЦ в Кривом роге В Кривом роге осквернили и подожгли храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Армия и оружие Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.

Происшествия Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.

Политика Медведев призвал сближать доходы городского и сельского населения Правительство постарается сблизить доходы городского населения и жителей деревни, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью для программы "Итоги недели" на НТВ.

Политика В Германии назвали санкции из-за инцидента в Черном море «умеренными» Провокация в Керченском проливе В конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей.

Армия и оружие В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».

Единоборства Минаков потерпел первое поражение в карьере Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве В Москве метеорологи продлили действие "желтого" уровня погодной опасности на воскресенье, 17 февраля.

Политика Науэрт отказалась от должности постпреда США при ООН Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.