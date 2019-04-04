Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистовSport24.ru 02:32

В «Манчестер Юнайтед» грядущим летом может произойти самый массовый уход футболистов за последние четыре года. По информации Sky Sports News, покинуть клуб могут шесть игроков.
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Бомбардир.рувчера в 17:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
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В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
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