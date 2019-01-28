Футбол
Манчестер Юнайтед – Бернли. Прогноз на матч АПЛ от эксперта BetfairБукмекеры.рф вчера в 11:00
Сегодня, во вторник, 29 января, в 23:00 (МСК) состоится матч 24-го тура АПЛ между футбольными клубами Манчестер Юнайтед и Бернли. Игра пройдет в Манчестере на поле стадиона «Олд Траффорд».
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