Футбол
«Манчестер Сити» заключил контракт с PUMA на 760 миллионовБомбардир.ру 04:52
«Манчестер Сити» подписал контракт сроком на 10 лет с производителем спортивной экипировки PUMA. За время сотрудничества английский клуб получит от немецкой компании 650 миллионов фунтов стерлингов (около 760 миллионов евро).
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Политика
Трамп заявил о сохранении всех санкций против КНДР
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Политика
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ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье
Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
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Политика
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Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
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Обновлено в 03:08
Экономика
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Политика
Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин удостоил сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Обновлено в 05:17
Экономика
Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ
Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
СК начал проверку по факту экстренной посадки самолёта в Уфе
«По предварительным данным, Boeing 737-500 авиакомпании Utair, вылетевший сегодня в 06:00 из Уфы в Москву, экстренно вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа левого двигателя», — заявили в пресс-службе.
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Обновлено в 04:58
Экономика
Британский ретейлер Next уйдет с российского рынка
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Обновлено в 03:37
Экономика
Роман Абрамович учредил фонд развития кино
Обновлено в 01:40
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
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Политика
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Сотрудники британских и американских СМИ эмоционально восприняли то обстоятельство, что лидер Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме ответил на вопрос журналистов агентства Sputnik о возможности инспекций северокорейских ядерных объектов специалистами США.
Обновлено в 05:27