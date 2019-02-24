Футбол

Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» в финале разыграют трофейБомбардир.ру 00:58

Челси — Манчестер Сити
сегодня
в 11:30
Кубок английской лиги, Финал
Стадион «Уэмбли»
Челси
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
  
28
Аспиликуэта
  
2
Рюдигер
  
30
Луиз
  
33
Палмьери
  
7
Канте
  
5
Жоржиньо
  
8
Баркли
  
11
Педро
  
9
Игуаин
  
10
Азар
  
31
Сантана
  
2
Уокер
  
25
Фернандиньо
  
14
Лапорт
  
3
Данило
  
17
де Брюйне
  
8
Гюндоган
  
20
Силва
  
7
Стерлинг
  
10
Агуэро
  
19
Сане
  
Манчестер Сити
Предварительная расстановка 4‑3‑3
В 19:30 по Москве начнется финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Станет ли «Манчестер Сити» обладателем Кубка лиги?

Sports.ru08:41

Без новичков, трофеев, Сарри и Абрамовича? Что происходит с «Челси»

Sportbox.RU05:15

«Челси» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка лиги

Чемпионат06:13

Выжить любой ценой. «Челси» нужна победа над «Манчестер Сити»

Soccer.ru08:00

Кабальеро: «Кубковый финал отличается от матчей чемпионата»

Евро-футбол.ру06:03

«Манчестер Сити» и «Челси» разыграют Кубок лиги

Нева Спорт02:15

«Челси» - «Манчестер Сити». Прогноз Максима Калиниченко

Все про Спорт рувчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 17:11
Политика

В Венесуэле ранили журналистку проекта RT Redfish

Обновлено в 08:53
Политика

Мать певиц из украинского дуэта Anna Maria оценила их позицию по Крыму

Обновлено в 08:59
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Общество

Марш памяти Бориса Немцова завершился в Москве

В Москве завершилось шествие в память о политике Борисе Немцове, убитом в Москве четыре года назад.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

Обновлено в 07:24
Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку после попытки захвата

Самолет национального авиаперевозчика Бангладеш Biman Bangladesh Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Шах-Аманат в Читтагонге, передает Times Now.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Политика

Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке с Евросоюзом об условиях Brexit состоится до 12 марта.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Мужчина обстрелял полицейских из ружья под Астраханью

В Астраханской области мужчина открыл огонь по полицейским из ружья, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:43
Спорт

Большунов и Ретивых завоевали серебро в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 06:25
Происшествия

При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
Спорт

Павличенко победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Обновлено в 06:47
Единоборства

Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Общество

Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области

В документе от имени главы Богучара Ивана Нежельского указан предполагаемый маршрут гей-парада.
Обновлено в 08:05
Политика

Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что был не в курсе обряда жертвоприношения верблюдов в Иркутской области.
Обновлено в 06:35
Спорт

Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Обновлено в 05:35
Политика

Болтон пригрозил Венесуэле санкциями

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 02:52
Армия и оружие

На Украине заявили об обострении обстановки в Донбассе

Минобороны Украины констатировало обострение обстановки в Донбассе в воскресенье, 24 февраля.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Русскоязычных солдат обвинили в терроре против эстонских сослуживцев

Обновлено в 06:04
Экономика

Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.
Обновлено в 04:45
Наука

Ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения

При интервальных тренировках потеря веса происходит более интенсивно, нежели во время длительных умеренных нагрузок.
Обновлено в 08:17
Политика

Генпрокуратура и ВС доложат о затягивании расследований

Генеральная прокуратура РФ планирует с Верховным судом подготовить для президента совместный доклад о случаях незаконного затягивания расследований.
Обновлено в 07:56
Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 18%

Обновлено в 04:39
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Нетаньяху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время ведётся подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху 27 февраля в Москве.
Обновлено в 07:44
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков

В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
Обновлено в 02:22
Происшествия

Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии

Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное