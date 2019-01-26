Футбол
Манчестер Сити — Бернли 5:0Sports.ru 10:39
Кубок Англии, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Этихад»
Кайл Уокер
|21′
Габриэл Жезус
|23′
|46′
Роберт Брэди
Джек Корк
Бернарду Силва
|52′
Кевин де Брюйне
|61′
|62′
Матей Выдра
Крис Вуд
Фернандиньо
Давид Сильва
|66′
Кевин Лонг
|73′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
|75′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
|75′
|77′
Стивен Дефур
Эшли Вествуд
Серхио Агуэро
|85′
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
30
Отаменди
3
Данило
47
Фоден
21
Сильва
8
Гюндоган
20
Силва
10
Агуэро
26
Марез
29
Поуп
3
Тэйлор
28
Лонг
5
Тарковски
14
Гибсон
23
Уорд
31
Макнил
18
Вествуд
13
Хендрик
4
Корк
11
Вуд
Бернли
Расстановка 5‑4‑1
«Манчестер Сити» играет против «Бернли» (1:0, идет первый тайм) в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Счет в матче открыл нападающий «горожан» Габриэл Жезус. 21-летний форвард забил уже 8 мячей в 5 матчах «Манчестер Сити» в новом году во всех турнирах: 2 в АПЛ, 2 в Кубке Англии и 4 в Кубке лиги.
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