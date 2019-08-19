Футбол

Маммана отказался переходить в «Сассуоло»Sports.ru 12:30

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана решил отклонить предложение «Сассуоло», утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
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Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

Sports.ru12:30

Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»

Sport24.ru12:21

СМИ: Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»

Матч ТВ13:39

СМИ: футболист «Зенита» Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

РИА Новости12:59

СМИ: Маммана отклонил предложение «Сассуоло»

Советский спорт13:38

В Италии утверждают, что Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

Спорт-Экспресс12:25

Источник : Маммана отклонил предложение «Сассуоло»

Bobsoccer12:02
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