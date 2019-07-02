Футболисты сборной Анголы в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций проиграли команде Мали. Встреча группы Е, прошедшая в во вторник в Исмаилии на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:0. В составе малийцев отличился Амаду Айдара.

Малийцы обыграли ангольцев и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

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