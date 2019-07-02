Футбол
Малийцы обыграли ангольцев и вышли в плей-офф Кубка африканских нацийProstoProSport 16:56
Футболисты сборной Анголы в матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций проиграли команде Мали. Встреча группы Е, прошедшая в во вторник в Исмаилии на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:0. В составе малийцев отличился Амаду Айдара.
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Ангола — Мали. Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Кубка африканских наций 2 июля 2019 года
LiveSport.ru30 июня в 23:41
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