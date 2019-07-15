Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
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Mail.ru Group назвала объявление о покупке активов «Везет» преждевременным

РИА Новости05:34

Mail.ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости04:50

Mail.ru Group может наложить вето на сделку группы «Везёт» с «Яндекс.Такси»

News.ru05:10

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

Вести.Ru05:23

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Коммерсантъ04:34

В «Везет» заявили, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает договоренность с Mail.ru Group

ТАСС05:18

«Везет» ответил на заявление Mail.ru Group по сделке с «Яндекс.Такси»

Rambler News Service04:59
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