Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 06:02, Вашингтон
Происшествия
Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье
В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Как сообщил на еженедельном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Экономика
BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом
Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей
В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда
Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Футбол
Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Актриса Мария Куликова прокомментировала слухи о своей болезни
Мария Куликова недавно была потрясена, прочитав в СМИ, что у нее диагностирована смертельная болезнь и находится она в тяжелейшем состоянии.
Обновлено в 02:04
Музыка
Первый канал испортил выступление Стаса Пьехи
Певец Стас Пьеха прокомментировал свое выступление в шоу «Три аккорда», которое вышло в эфире Первого канала, оказалось, что видео смонтировали в неверном порядке.
Обновлено в 05:28
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 05:35
Футбол
Гуренко рассказал, что поменял бы в проигранном 1:8 матче с «Зенитом»
Гуренко отметил, что за год «Динамо» проиграло лишь три раза, но даже в этих встречах выдерживала структуру игры.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян раскрыла секрет тонкой талии
Модель Ким Кардашьян рассказала, как можно добиться стройной талии при широких бедрах и большом бюсте.
Обновлено в 04:53
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Музыка
На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей
Конкурс эстрадных исполнителей только начался.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05