Будет ли использоваться рабочее название «Маруся» при релизе – пока не решено, отмечает представитель холдинга. По его словам, компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.

с чего всё началось

Компания Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника, об этом рассказала «Звезде» вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова. Она отметила, что разрабатывается платформа с навыками, которыми будет обладать помощник. По предварительным данным, также создается и умная колонка.

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