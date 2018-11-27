Технологии
Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника
Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощникаТК Звезда04:10
Компания Mail.Ru Group разрабатывает голосового помощника, об этом рассказала «Звезде» вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова. Она отметила, что разрабатывается платформа с навыками, которыми будет обладать помощник. По предварительным данным, также создается и умная колонка.
ТК Звезда04:10
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с чего всё началось
Будет ли использоваться рабочее название «Маруся» при релизе – пока не решено, отмечает представитель холдинга. По его словам, компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.Ведомостивчера в 16:49
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