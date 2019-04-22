Технологии
Mail.Ru Group будет создавать корпоративные IT-решенияРадиочастотный спектр 08:25
«Mail.ru Group накопила массу технологий, которые теперь предстоит «упаковать» как продукты и предложить заказчикам», – цитируют «Ведомости» слова руководителя нового направления. Mail.ru намерена создать ядро каждого продукта и затем дорабатывать его под конкретных заказчиков, уточнил П. Гондарев.
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Mail.ru Group открывает новое направление бизнеса по поставке корпоративных ИТ-решений
Computerworld Россия06:49
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Пожар на кровле жилого дома на севере Москвы потушен
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Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
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В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд
По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
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ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
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В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
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Штаб Зеленского: Украина продолжит сближение с НАТО
Силы безопасности и обороны продолжат интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского союза.
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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
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Hyundai представил цены и комплектацию i30N
Команда Hyundai выиграла в 2018 WTRC и одержала первую победу на первой гонке РСКГ в Грозном. i30N — это машина, способная показать результат в течении трек дня.
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Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке
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Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
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Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика
Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля
Помощник президента добавил, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров из-за достигнутой договоренности между странами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите.
Обновлено в 09:08
Экономика
Уже 60% автомобилей в России покупают в кредит – исследование
Всего по итогам 1-го квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц, а доля таких машин на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж.
Обновлено в 05:19
Общество
«Алроса» выходит на крупномасштабное мероприятие
Разработка коренного месторождения алмазов является одним из крупнейших инвестиционных проектов компании: общий объём вложений в проект – 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 01:10
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
В Петербурге с участием Путина заложены два фрегата
На судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 23 апреля заложены два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») для ВМФ России.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Транспорт
Водителей могут начать предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД
По словам Горового, это будет сделано для того, чтобы имелась возможность собственнику дороги, либо администратору навигатора "предупреждать конкретного человека об осложнении ситуации на том или ином участке дороги, ограничениях в связи с ремонтами на этом участке дороги, либо предупреждать о том, что конкретный водитель движется на этом участке дороги с нарушением правил дорожного движения".
Обновлено в 06:45
Общество
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей
Двоих маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет — нашли в одной из квартир Липецка.
Обновлено в 06:43
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55