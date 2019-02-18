«Магнит Косметик» стал лидером розничных продаж косметики в РоссииТелеканал Санкт-Петербург 10:49

Крупнейшими дрогери-сетями являются как раз «Магнит Косметик» и «Улыбка радуги» (занимает четвертое место с прошлогодней выручкой 29 млрд руб.).

с чего всё началось

Аналитики отмечают, что дрогери как раз находятся в стадии агрессивного роста, а вот парфюмерно-косметические сети, давно работающие на рынке, сейчас просто фокусируются на рентабельности.

«Магнит Косметик» стал лидером розничных продаж косметики в России

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